رسمياً.. تعيين حسن أحمد مدرباً للنجف

2019/07/25 | 06:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةأعلنت إدارة نادي النجف العراقي، اليوم الثلاثاء، تعاقدها مع المدرب حسن أحمد، ليتولى القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل.وقال علي هاشم، عضو الهيئة الإدارية للنادي، إن الإدارة توصلت لاتفاق مع المدرب حسن أحمد لقيادة الفريق، بعد أن تعطلت المفاوضات مؤخرًا للاختلاف على القيمة المالية للعقد.وأوضح هاشم، أن الجلسة التي جمعت الإدارة بالمدرب، شهدت تقاربًا بين الطرفين للخروج باتفاق نهائي يقضي بتعيين حسن أحمد لقيادة الفريق بالموسم الجديد.وأوضح أن حسن أحمد، من المدربين الأكفاء في الدوري وأثبت جدارته مع النفط خلال المواسم الماضية، وإدارة النادي تمسكت برغبتها بالتعاقد معه رغم فتح قنوات الاتصال مع مدربين تونسيين لكن الأفضلية لنا بقت تكمن بالتعاقد مع أحمد.وأردف «الإدارة تسعى جاهدة لتوفير كل سبل النجاح للمدرب في الموسم المقبل، وهدفنا خلق استقرار فني ونفكر جليًا بالاحتفاظ بالمدرب لفترة طويلة في حال وجد الفريق والمدرب الاستقرار الفني».يشار إلى أن النجف، فتح بوقت سابق مفاوضات مع المدرب حسن أحمد، ولم يتفقا على قيمة العقد، قبل أن يعود الطرفان ويصلان إلى اتفاق نهائي.

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