أردوغان يلوي حقائق معاهدة لوزان لتبرير تدخلاته الخارجية

2019/07/25 | 06:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة – لا يكف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التأكيد على ضرورة مراجعة معاهدة لوزان التاريخية، التي ساهمت في تكوين دولة

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