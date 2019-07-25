ايران توظف جميع طاقاتها الرياضية لتعزيز التعاون مع العراق

2019/07/25 | 06:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الشباب والرياضة "مسعود سلطاني فر" أن إيران تعمل على توظيف كافة طاقاتها الرياضية لتلبية احتياجات دول الجوار لا سيما العراق....

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