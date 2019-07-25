الثلاثة الكبار.. تقييم أداء

2019/07/25 | 06:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد عادل عبد المهدي ومحمد الحلبوسي، وبرهم صالح..رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس

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