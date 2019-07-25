2019/07/25 | 06:52

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برغم تحرير مناطقهم ربـــع مليـــون نـــازح في كردستان يرفضـــون العــــودة

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تاريخ النشر

25/07/2019 06:46 AM

بغداد –متابعة المشرق:أكدَ مسؤول في حكومة إقليم كردستان، أمس الاربعاء، أن قرابة ربع مليون نازح موجودون الآن في الإقليم هم من سكان بلدات ومناطق محررة يرفضون العودة اليها".



وذكر المسؤول في تصريح له: إن "النازحين من أسر صغيرة أو عائلات كاملة قدموا من مناطق منكوبة عبر هجرة عكسية من مدنهم بسبب عدم توفر الخدمات أو لانعدام الحياة المدنية وانتشار السلاح وتعدد جهات الأمن والفوضى وعمليات الخطف والابتزاز".واشار الى أن" هناك عائلات جنوب العراق تحب الانتقال الى كردستان العراق أو العاصمة باحثة عن حياة أكثر راحة أو فرص عمل أو لوجود منغصات خاصة تتعلق بها".

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