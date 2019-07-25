العمليات الأمنية في حزام بغداد: تم التطهير

2019/07/25 | 06:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامياعلن نائب قائد قيادة العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامــــير رشيد يارالله، أمس الأربعاء، انتهاء الصفحة الثانية من عملية ارادة النصر الخاصة بتطهير جميع مناطق شمال العاصمة بغداد، ما يعني تطهير حزام بغداد بالكامل من خلايا «داعش» والسلاح المنفلت.وقال يارالله، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه «بعد ان انطلقت على بركة الله..قواتنا المسلحة الباسلة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وباشراف قيادة العمليات المشتركة، بالمرحلة الثانية لعملية إرادة النصر للفترة من 20 تموز الجاري ولغاية 24 منه للعام 2019، وقد شارك فيها الشجعان من (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – جهاز مكافحة الإرهاب – هيئة الحشد الشعبي ) وباسناد جوي لتفتيش وتطهير جميع مناطق شمال بغداد وخاصة الاقضية (الطارمية والنباعي والعبايجي)».وتابع «جاءت هذه العملية لإلقاء القبض على الإرهابيين والمطلوبين قضائياً ومصادرة جميع الأسلحة والأعتدة والمعدات والتجهيزات العسكرية غير المرخصة، كما ان هذه العملية لتعزيز الامن والاستقرار في المناطق التي شملتها، وقد كان لتعاون المواطنين أثر واضح في انجاح المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر، حيث ان قواتنا الامنية البطلة هي رهن اشارة المواطن العراقي وهي المدافع والحامي وهي العين الساهرة والمتواجدة دوما وفي جميع مناطق البلاد لردع اي عمل اجرامي او ارهابي».وأضاف ان «هذه المرحلة اشتركت فيها قيادة عمليات بغداد (المحور الاول) من خلال مقر لواء المشاة 23 ووحداته – والفوج الآلي لقيادة عمليات بغداد – فوج استطلاع قيادة عمليات بغداد – وكتيبة دبابات قيادة عمليات بغداد – وآمريه هـندسة العمليات فوج مغاوير الاول ق ع بغداد مفارز من مديرية الجنسية ومديرية المرور العامة _ مديرية شرطة بغداد والمقر المسيطر لعمليات شمال بغداد و ل٢٢ ول ٥٩ فق مش ٦».ولفت إلى ان «المرحلة الثانية اشتركت فيها ايضاً، قيادة قوات الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع الحشد الشعبي (المحور الثاني) من خلال قطعات الشرطة الاتحادية (لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية – والفوج الالي شرطة اتحادية – وفوج مغاوير ) ، فضلا عن اللواء الثامن بالحشد الشعبي، إضافة إلى قيادة فرقة الرد السريع مع ( المحور الثالث ) / قطعات الرد السريع ( اللواء الاول رد سريع – اللواء الثاني رد سريع – واللواء الرابع رد سريع) / فوج قوات خاصة معاونية العمليات / فوج المهمات في مديرية الاستخبارات العسكرية».وأشار إلى «مشاركة قيادة الفرقة المدرعة التاسعة مع الحشد الشعبي (المحور الرابع) من خلال: مقر الفرقة المدرعة التاسعة – لواء الشماة الالي /37 – فوج المشاة الالي 4 واللواء المدرع 34 – فوج المشاة الالي 5 اللواء المدرع 35 - فوج استطلاع الفرقة المدرعة التاسعة – كتيبة هندسة الفرقة المدرعة /9 – كتيبة دبابات /6 – كتيبة دبابات /7 ) / قطعات الحشد الشعبي ( لواء 12 – لواء14)».وأوضح، أن «قيادة فرقة المشاة الحادية عشر شاركت ايضاً بالاشتراك مع الحشد الشعبي (المحور الخامس) من خلال: فوج استطلاع فرقة المشاة /11 / سرية مغاوير لواء المشاة /45 / امرية تمويل ونقل فرقة المشاة /11، / امرية مدفعية فرقة المشاة /11 /، إضافة إلى قطعات الأحتياط (فوج1 قيادة العمليات الخاصة /1 جهاز مكافحة الارهاب، فضلا عن القطعات الجانبية (قيادة عمليات الأنبار لواء المشاة 40 فرقة 10، / قيادة عمليات ديالى (ف ط/1 ديالى – فوج النموذجي – فوج1 لمش/19 – القوة الماسكة للمناطق القريبة، / قيادة عمليات سامراء (فوج فرقة /5 شرطة أتحادية – ف ط/8 ص د – شرطة الضلوعية –سرايا السلام- (2) مفرزة K9 )، إضافة إلى الشرطة النهرية (16) زورقا، وقيادة طيران الجيش حيث واصل الابطال في طيران الجيش اسنادهم للقطعات الارضية المشاركة في هذه العملية من خلال (32) طلعة جوية مسلحة ، فضلا عن طلعتين استطلاع تصويري لطائرة سكان ايكل .ونوه، إلى «دور قيادة القوة الجوية، حيث تم تخصيص طائرات للاستطلاع والاستطلاع المسلح لإسناد العملية بطلعتين جويتين، وطيران قوات التحالف الدولي حيث مشاركة طيران قوات التحالف باسناد عملية ارادة النصر حيث تم تنفيذ من خلال الاستطلاع والاستطلاع المسلح بمعدل (25) طلعة جوية».وبشان المساحة التي تم تفتيشها، أوضح يار الله، ان «قيادة عمليات بغداد فتشت 123 كيلو متر مربع ، والشرطة الاتحادية مع لواء الثامن في الحشد الشعبي فتشا 102 كيلو متر مربع، اما الرد السريع فقد فتش 165 كيلو متر مربع، و اللواء 14 حشد شعبي واللواء 12 حشد شعبي فتشا 114 كيلو متر مربع».وبين، أن «الفرقة المدرعة التاسعة فتشت 212 كيلو متر مربع»، لافتاً إلى ان «مجموعة المساحة التي تم تفتيشها وتطهيرها بلغت 716 كيلو متر مربع».بدورها، اعلنت هئية الحشد الشعبي، الاربعاء، عن انتهاء مهام الحشد في إرادة النصر الثانية. إلى ذلك، أقام وجهاء وشيوخ عشائر منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية شمالي بغداد مؤتمرا عشائريا لتثمين النتائج المتحققة في عمليات ارادة النصر.وذكر موفد الحشد الشعبي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «شيوخ عشائر منطقة المشاهدة نظموا مؤتمرا هو الثاني من نوعه منذ انطلاق عمليات ارادة النصر بمرحلتها الثانية»، مبينا ان «المؤتمر كان بحضور قيادات في الحشد والقوات الامنية».واشار الى ان «المؤتمر ناقش تقديم الخدمات للاهالي و تذليل الصعاب امام اهالي المنطقة ومساعدتهم في جميع امورهم وتوطيد العلاقة بين العشائر والقطعات الامنية بمختلف صنوفها».واضاف ان «المؤتمر شهد تأكيدات على التعاون الخدمي للارتقاء بواقع مناطق حزام بغداد بصورة عامة».

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