صورة .. مخمور يدهس معتصمين بعد اقتحامه بـ

2019/07/25 | 07:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول وشهود عيان يوم الخميس ان شخصا مخمورا اقتحم بدراجة نارية ما تسمى محليا بـ"الستوتة" مكانا للمعتصمين من حملة الشهادات العليا امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر والشهود لشفق نيوز، إن "ستوتة" يقودها مخمور اقتحمت في الساعة الاولى من صباح اليوم موقع الاعتصام امام الوزارة مما ادى الى اصابة ثلاثة معتصمين بجروح خطيرة نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

ويحتشد منذ ايام العشرات من خريجي الدراسات العليا امام مبنى وزارة التعليم في بغداد مطالبين بإيجاد تعيينات لهم ضمن تخصصاتهم العلمية او في المؤسسات والدوائر الحكومية.

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