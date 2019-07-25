2019/07/25 | 07:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المياحي: بناء 65 مدرسة وتخصيص 4 مليارات ونصف مليار دينار لترميم مدارس واسط قال محافظ واسط محمد جميل المياحي انه "تم بدء الاعلان عن بناء 65 مدرسة بمختلف الاحجام وزعت على النسب السكانية في عموم المحافظة".وبين المياحي في بيان لمكتبه انه "خلال زيارتنا لمبنى قسم الابنية المدرسية لتربية واسط بحضور مدير عام التربية ومعاون المحافظ الفني لمسنا حرصاً عالياً من مهندسي الابنية المدرسية في انجاز المهام الموكلة لهم وأشدنا بهم وبالمدير حيدر جسام بما يقدموه من جهد كبير خدمة للمسيرة التربوية.وكشف المياحي ان "عدد المدارس المستمر العمل بها ضمن مشاريع تنمية الاقاليم السابقة بلغت 48 مدرسة"،منوها ان "عدد المدارس الوزارية المتوقفة والان في طور الاعادة بعد قرار مجلس الوزراء بتخصيص الاموال وارجاع العمل للشركات التي نفذتها وتوقفت بسبب الازمة المالية هي 46 مدرسة" .واشار الى انه "تم تخصيص مبلغ 4 مليارات ونصف المليار دينار لترميم أكثر من 130 مدرسة كوجبة أولى خلال شهرين وسينحصر الترميم {الصحيات، السقوف، الكهربائيات}"،لافتا الى ان "المدارس الحديدية الوزارية مازالت معلقة وايضا هناك مساعي لحلها خلال الفترة القادمة".ونوه محافظ واسط "حددنا بعض الشركات التي نفذت مدارس وظهرت بها عيوب ومشاكل فنية ضمن الشركات التي لا يحال لها اي مشروع مجددا"،مبديا استعداده بشكل جاد لانهاء المعاناة في الدعم اللوجستي لقسم الابنية وتعزيز القسم بالمهندسين الجيدين".وبين انه "عهدنا بمهندسي وملاكات قسم الابنية ان يكونوا مؤتمنين على ارواح اطفالنا وطلبتنا الاعزاء في تنفيذ عالي ودقيق من ناحية المواصفات الفنية المطلوبة".

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