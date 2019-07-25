2019/07/25 | 07:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار تتخذ اجراءات لمحاسبة المقصرين في تدني نسب نجاح طلبة المحافظة أكد رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني،التصويت بالإجماع على توصيات لجنة التربية والتعليم في تقريرها حول تدني نسب النجاح في المحافظة، مشيراً إلى أن التقرير شخَّص مواطن الخلل، واتخذنا عدة اجراءات لإنعاش الواقع التربوي في المحافظة ومحاسبة المقصرين.وقال الخاقاني في بيان لمكتبه إن "جلسة مجلس المحافظة شهدت قراءة تقرير لجنة التربية والتعليم، وكان تقريرًا مفصلاً وواضحًا ويحتوي على جملة من النقاط التي وضعت الحلول لبعض المشاكل، واتخاذ إجراءات بحق المقصرين من الإدارات وبعض أقسام مديرية التربية وغيرهم".واوضح الخاقاني إنه "تم التصويت بالإجماع على توصيات اللجنة وسيتم إرسالها إلى ديوان المحافظة ومديرية التربية لغرض تطبيقها، كونها شخصَّت مواطن الخلل ووضعت الحلول والمعالجات التي يمكن تنفيذها لرفع مستوى التعليم بمحافظة ذي قار وزيادة نسب النجاح للعام الدراسي المقبل".وفيما يخص موضوع البنى التحتية لقطاع التربية، أشار إلى أنه "تم تكليف اللجنة لمتابعة ملف البنى التحتية والمدارس الممولة على خطة تنمية الأقاليم، والبرنامج الوزاري المحال على وزارة الصناعة والمعادن، والمدارس المحالة على شركة أنوار سُرى وغيرها، للوقوف على آخر المشاريع التي تمت المباشرة بها، والمشاريع التي ما زالت متوقفة ليتسنى لرئاسة المجلس والمحافظة اتخاذ الإجراءات المناسبة".

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