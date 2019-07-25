2019/07/25 | 07:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في مقر (الليبراسيون) وهي اكبر صحيفة يسارية في فرنسا سالت مرافقتنا الفرنسية وهي من
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدارات حرة :الصحافة الورقية في فرنسا -ح4 والأخيرة-) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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