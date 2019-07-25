وصول أول مولود في التاريخ من رحم امرأة ميتة

2019/07/25 | 07:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاولت "كليفلاند كلينك" إجراء أول عملية زرع للرحم في الولايات المتحدة في عام 2016 لكنها

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