2019/07/25 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزمة الرهائن تنتهي في الديوانية تمكنت القوات الامنية في الديوانية من إنهاء موضوع المتهم باحتجاز أفراد عائلته في قضاء الدغارة.وذكر بيان لاعلام شرطة الديوانية انه "باشراف ميداني مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات تمكنت القوات الامنية في الديوانية من إنهاء موضوع المتهم باحتجاز أفراد عائلته في قضاء الدغارة كونه محكوم غيابيا بالإعدام وذلك بعد إقناعه بأهمية تسليم نفسه إلى القوات الامنية ولا جدوى من المماطلة".وتابعت الشرطة انه "تم تأمين الحماية التامة لأفراد العائلة من أجل ضمان سلامتهم دون حصول أية خسائر بشرية كانت ام مادية فيما باشرت الاجهزة الامنية"،مضيفة انه "على الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم من أجل إحالته إلى القضاء حتى ينال جزائه العادل".وقال المصدر ان "شرطة الديوانية تحاصر منذ ساعات شخصا مطلوبا وفق المادة أربعة إرهاب-الدكة العشائرية، في ناحية الدغارة".وأضاف المصدر ان "المتهم المحاصر مسلح ويحتجز عائلة داخل منزل كرهائن ويهدد بتفجير المنزل".

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