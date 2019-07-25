الأحزاب الشيوعية و الثورية العربية - بيان في ذكرى مئوية نشأة الأممية الشيوعية و الحركة الشيوعية العربية

2019/07/25 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الأحزاب_الشيوعية_و_الثورية_العربية بيان الأحزاب الشيوعية و الثورية العربية في ذكرى مئوية نشأة الأممية الشيوعية و الحركة الشيوعية العربيةنشأة الأممية الشيوعية1- لقد مثل تأسيس الأممية الشيوعية ما بين 2-6/ آذار عام 1919، نقلة نوعية ذات أثر كبير في الحركة الشيوعية العالمية، وقد جاء تشكيلها كضرورة إقتضاها الواقع أنذاك و بمبادرة من لينين في موضوعات أفريل و دفع ثابت منه ، فبعد الحرب الإمبريالية الأولى وإنتصار ثورة أوكتوبر الإشتراك......

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