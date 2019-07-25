مصرف الرافدين يعلن خبرا سارا للموظفين الموطنة رواتبهم

2019/07/25 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الخميس عن مباشرته بمنح سلفة إضافية للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والذين تم منحهم سلفا سابقة .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم انه تقرر منح سلفة ثانية لموظفي الدولة المستلفين سابقا والموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا وحصلوا على بطاقة "الماستر كارد".

واشار البيان الى ان منح تلك السلفة يكون حسب تقدير راتب الموظف والذي ينبغي ان يغطي صافي راتبه مبلغ قسط السلفة .

ودعا البيان الموظفين الراغبين بالتقديم على السلفة مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات للتقديم عليها الكترونيا .

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