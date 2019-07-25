داعش يرتكب مجزرة ويقتل 8 اشخاص من اسرتين بكمين على طريق كركوك - بغداد

2019/07/25 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل مسلحون يُعتقد انتماؤهم الى تنظيم داعش ما لا يقل عن ثمانية اشخاص بهجوم مسلح استهدف سيارة مدنية على طريق كركوك – بغداد، بحسب ما افاده ادريس حاجي عادل، نائب مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال حاجي عادل في تصريحات نقلته وسائل اعلام تابعة لحزبه اليوم الخميس، ان عناصر من داعش فتحوا النيران في وقت متأخر من مساء امس بكمين نصبوه على طريق كركوك – بغداد صوب سيارة تقل اسرتين.

واضاف ان الهجوم ادى الى مقتل ما لا يقل عن ثمانية اشخاص من الاسرتين، مبينا ان القتلى هم ثلاث نساء ورجلان وثلاثة اطفال فيما اصيب طفل رضيع بجروح.

وعلى صعيد موازٍ ابلغ مصدر امني مسؤول شفق نيوز، بأن اربع قنابر هاون سقطت مساء امس على قرية "حفتغار" ذات الکوردیە بقضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك مما اسفر عن جرح ثلاثة اشخاص من اسرة واحدة.

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