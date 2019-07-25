الرافدين بمنح سلف إضافية للموظفين الموطنة رواتبهم والمستلفين سابقا

2019/07/25 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين عن مباشرته بمنح سلفة إضافية للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والذين تم منحهم سلف سابقة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "انه تقرر منح سلفة ثانية لموظفي الدولة المستلفين سابقا والموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا وحصلوا على بطاقة الماستر كارد".وأشار الى، ان "منح تلك السلفة يكون حسب تقدير راتب الموظف والذي ينبغي ان يغطي صافي راتبه مبلغ قسط السلفة".ودعا البيان "الموظفين الراغبين بالتقديم على السلفة مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات للتقديم عليها الكترونياً".انتهى

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