وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه رسالة للشعب العراقي

2019/07/25 | 08:19

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بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسالة وصفتها بالعاجلة إلى الشعب العراقي، بمناسبة مرور عام كامل على تدشين صفحة "إسرائيل باللهجة العراقية".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، موجها حديثه إلى الشعب العراقي، إنه تجمعنا أمور عديدة، ونتمنى أن تتنامى العلاقات بما يخدم الشعبين على حد سواء".

وتابع كاتس في تغريدة على الحساب الرسمي لصفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على "تويتر"، مساء الأربعاء 24 تموز 2019 : "يسعدنا أن نرى التفاعل الهائل على المستوى الشعبي، والتواصل النشط بين مواطنين، إسرائيليين وعراقيين، وتطلع الشعبين إلى العيش بسلام وحسن الجوار، إن شاء الله، سلام".

ويرفض العراق أقامه علاقات مع إسرائيل ويعتبر قانونه زيارة إسرائيل أو الإشادة بسياساتها جريمة.

بغداد اليوم _ خاص

افاد مصدر مطلع، الخميس (25 تموز 2019)، بوصول وفد رفيع المستوى من بغداد، الى اربيل .

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وفداً من بغداد يضم كل من وزير المالية فؤاد حسين، ورئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، ووزير ال

بغداد اليوم _ بغداد

انتقد أعضاء في مجلسي النجف والديوانية اقرار مجلس النواب تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018، فيما اتهموا "أحزاب متنفذة" بالسعي لـ"تكريس الحكم الديكتاتوري" في المحافظات عبر هذا التع

بغداد اليوم _ نينوى

وجه عدد من نواب محافظة نينوى، الاربعاء (24 تموز 2019)، طلباً لوزير التربية وكالة، قصي السهيل، برفض المرشحة لإدارة تربية المحافظة.

وذكر النواب في طلبهم المرسل الى السهيل، أنه "نظراً لقيام مجلس محافظة نينوى والمحافظ، بترش

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