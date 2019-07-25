تطورات الموجة الحارة التي يشهدها العراق

2019/07/25 | 08:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التوقعات الجوية العراقية، امس الاربعاء، إلى استمرار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد إلى اليوم الخميس، لتنخفض بشكل طفيف الجمعة، وتعود الموجة الح...

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