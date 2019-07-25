داعش يشن هجوما على سنجار ويقتل احد شخصياتها البارزة

2019/07/25 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن النائب السابق عن المكون الايزيدي، محما خليل علي اغا، عن أن تنظيم داعش الأرهابي شن هجوما على جبل سنجار أسفر عن استشهاد

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