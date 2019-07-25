2019/07/25 | 08:28

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قتلى وجرحى بهجوم انتحاري استهدف حافلة في العاصمة الأفغانية كابل

الخميس

25

تموز

2019 :

08:12 am

28

مقتل 5 موظفين وإصابة 10 آخرين في هجوم انتحاري استهدف حافلة في

العاصمة الأفغانية كابل

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