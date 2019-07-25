2019/07/25 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتضن مدينة الدار البيضاء المغربية بعد غد السبت مراسم سحب قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-2020 بمشاركة ممثلي 32 نادياً من الأندية العربية في قارتي آسيا وأفريقيا.وقال عضو إدارة نادي الشرطة الرياضي تحسين الياسري في تصريح لوسائل الإعلام : إن مجلس إدارة النادي كلف الأمين المالي د.عدي الربيعي والمدرب المساعد للفريق الأول لكرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة والجوية يشاركان في قرعة كأس محمد السادس النعيم نيوز.

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