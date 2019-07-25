الحلبوسي يبحث مع وزير الدفاع تعزيز العلاقة بين المواطن والقوات المسلحة

2019/07/25 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الأربعاء، وزير الدفاع نجاح الشمري.وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب وتلقته وكالة صدى بحث اللقاء سبل تطوير خطط وزارة الدفاع والارتقاء بقدرات المؤسسات والتشكيلات العسكرية المرتبطة بها، والتأكيد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة، وتعزيز الجهد الاستخباري، والاستمرار بملاحقة بقايا جيوب داعش والقضاء عليها.كما

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