الجيش السوداني يحبط محاولة انقلاب ويعتقل رئيس الأركان وقيادات كبيرة

2019/07/25 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن الجيش السوداني إحباط محاولة انقلاب عسكري واعتقال مجموعة من كبار الضباط وبعض أعضاء الحزب الحاكم السابق.وقال الجيش في بيان عسكري له يوم الأربعاء إن من بين المعتقلين بتهمة التخطيط للانقلاب، رئيس أركان الجيش الفريق أول هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.كما

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