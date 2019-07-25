2019/07/25 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس توفي الممثل المصري فاروق الفيشاوي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.وسيتم تشييع الجثمان بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين في محافظة الجيزة.ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الفيشاوي، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وقالت “ننعى الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، كان رمزا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الفنان فاروق الفيشاوي بعد معركة ضد السرطان وكالة خطوة برس.

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