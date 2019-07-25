رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل السفير الروسي

2019/07/25 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بمكتبه اليوم الاربعاء الموافق 24 /7 /2019 سفير جمهورية روسيا الاتحادية في بغداد السيد ماكسيم ماكسيموف.وأوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "القاضي فائق زيدان خلال استقباله السفير الروسي السيد ماكسيم ماكسيموف بحث معه التعاون بين البلدين في المجال القضائي".

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