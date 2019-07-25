وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي عن 67 عاما بعد صراع مع المرض

2019/07/25 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الفنان المصري فاروق الفيشاوي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعد صراع مع المرض عن عمر يصل إلى 67 عاما. وستشيع جنازة الفقيد بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين في محافظة الجيزة في مصر.

ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية، الفنان المصري في صفحتها على فيس بوك، قائلة "ننعي الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل".

وكان الفيشاوي قد أعلن بنفسه، قبل عدة أشهر، إصابته بمرض السرطان أثناء مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وقال الفيشاوي في كلمته، إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجهه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.

وشارك الفيشاوي عام 2015 في مهرجان الغدير الدولي التاسع للاعلام والذي اقيم بمدينه النجف الاشرف تحت شعار " الاعلام عطاء مستمر "

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