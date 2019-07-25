التعليم العالي تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للكليات والمعاهد الحكومية والاهلية

2019/07/25 | 08:50

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بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الخميس 25 تموز 2019، موعد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي (2018 – 2019) في الكليات والمعاهد الحكومية والاهلية ببغداد والمحافظات.

ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله ان "وزارته حددت الثاني من شهر ايلول المقبل، موعدا لبدء امتحانات الدور الثاني في جميع جامعات البلاد الحكومية والاهلية وضمن الدراستين الصباحية والمسائية للعام الدراسي (2018 – 2019)".

واضاف، ان "وزارته اكملت جميع استعداداتها من اجل اجراء الامتحانات"، موضحا ان "الاجراءات تمثلت في توفير التيار الكهربائي للقاعات الامتحانية بالتنسيق مع مديريات التوزيع المختصة في وزارة الكهرباء، علاوة على توفير مياه الشرب للطلبة، الى جانب قيام عمادات الكليات ورؤساء الاقسام بوضع اكثر من نموذج للاسئلة الخاصة بالمادة الامتحانية، من اجل ان يقرر عميد الكلية بالتنسيق مع استاذ المادة اختيار احد النماذج صبيحة يوم الامتحان، بما يضمن عدم تسرب الاسئلة قبل موعد الامتحان".

واشار المصدر الى ان "الوزارة اتخذت سلسلة من الاجراءات خلال العام الدراسي (2018 – 2019)" والتي اكد انها "تهدف الى الارتقاء بواقع التعليم في البلاد"، مشيرا الى ان "ابرز تلك الاجراءات هي اعادة الطلبة المرقنة قيودهم الى مقاعد الدراسة بالنسبة للمنخرطين في الدراسات الاولية ضمن مرحلة الدبلوم والبكالوريوس، فضلا عن الدراسات العليا الاخرى وهي الماجستير والدكتوراه على قناة النفقة الخاصة".

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