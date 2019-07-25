2019/07/25 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أثارت تصريحات النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الشكوك حول إمكانية بقاء البلجيكي روميلو لوكاكو مع الفريق وعدم رحيله خلال الميركاتو الصيفي الحالي إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي، في ظل تقارير عن قرب رحيله عن الفريق.وقال سولسكاير، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في شنغهاي قبل لقاء توتنهام هوتسبير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريحات سولسكاير عن لوكاكو تكشف مصيره مع يونايتد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريحات سولسكاير عن لوكاكو تكشف مصيره مع يونايتد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).