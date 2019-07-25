2019/07/25 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مديرية المرور العامة ،امس الاربعاء، اصحباب المركبات لمراجعة المواقع لتثبيت لوحاتهم.واكدت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى , ” توفر لوحات مركبات الحمل والانشائية كونها بكثرة ، وانه لم تتم مراجعة أصحابها منذ فترة”.وشددت المديرية في البيان على ان “اي عملية ابتزاز قد تحصل في مواقع التثبيت، فان مدير المرور وجه بالاتصال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تدعو اصحاب المركبات الى مراجعة المواقع لتثبيت لوحاتهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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