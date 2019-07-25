2019/07/25 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أبرزت الصحف العربية، بنسختيها الورقية والإلكترونية، فوز بوريس جونسون بزعامة حزب المحافظين ليتولى منصب رئيس الوزراء في بريطاينا خلفا لـتيريزا ماي.وتراوحت تغطية الصحف للحدث ما بين تسليط الضوء على جونسون باعتباره شخصية مثيرة للجدل في تصريحاته ومواقفه، وبين من يرى فيه “نسخة” بريطانية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشكل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحف: جونسون نسخة بريطانية من ترامب وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحف: جونسون نسخة بريطانية من ترامب) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحف: جونسون نسخة بريطانية من ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).