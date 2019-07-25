وزارة التعليم تحدد ﻣﻮﻋﺪ امتحانات الدور الثاني بالكليات والمعاهد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﻫﻠﻴﺔ

2019/07/25 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﺣﺪدت وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، الخميس، اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻳﻠﻮل المقبل، ﻣﻮﻋﺪا ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺪور الثاني للعام الدراسي 2018-2019 في الكليات والمعاهد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﻫﻠﻴﺔ ﺑﺒﻐﺪاد والمحافظات.وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺧــــﺎص ادﻟـــــﻰ ﺑـــﻪ لصحيفة الصباح الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى، ان وزارﺗـــــﻪ “ﺣﺪدت اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ اﻳﻠﻮل المقبل، ﻣﻮﻋﺪا ﻟــﺒــﺪء اﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت اﻟـــــﺪور اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻓـــﻲ

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