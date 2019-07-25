2019/07/25 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا عضو مجلس محافظة نينوى حسن سبعاوي، القوات الامنية الى سد الفراغ في المناطق الرخوة جنوبي الموصل.

وقال سبعاوي لـ "العهد نيوز"، اليوم الخميس،

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