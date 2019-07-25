2019/07/25 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة لوكاوت الأمنية الأمريكية يوم الأربعاء إن شركة دفاعية متعاقدة مع روسيا تتهمها الولايات المتحدة بدعم هجمات إلكترونية، طورت برنامجاً يستخدم بالتجسس على الهواتف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا تتهم روسيا بتطوير برنامج للتجسس على الهواتف الذكية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا تتهم روسيا بتطوير برنامج للتجسس على الهواتف الذكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).