2019/07/25 | 08:59

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صيف حار..



تسجيل رقم قياسي بدرجات الحرارة في ألمانيا

الخميس

25

تموز

2019 :

08:46 am

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا عن تسجيل رقم قياسي جديد في

درجات الحرارة في البلاد، حيث وصلت الى 40,5 درجة مئوية في غرب

البلاد.أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية عن تسجيل رقم جديد في ارتفاع

درجات الحرارة لتصل الى 40,5 درجة مئوية بزيادة عن الرقم القياسي

المسجل سابقا والذي وصل لـ40,3 درجة مئوية.وذلك في تغريدة نشرها المركز على صفحته الرسمية على منصة التواصل

الاجتماعي "تويتر".وفي الوقت نفسه أشارت هيئة الأرصاد الى ان يوم غد سيكون أكثر حرا،

وربما تستمر هذه الحرارة ليوم واحد.هذا وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد ذكرت في وقت بأنه من

المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في الدول الأوروبية لتصل لعتبة الـ40

درجة مئوية، في كل من ألمانيا وهولندا و فرنسا و سويسرا.

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