العمليات المشتركة: حزام بغداد سيشهد تعزيزات امنية واعادة انتشار للقطعات

2019/07/25 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..اكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، الخميس، ان مناطق حزام بغداد وبعد انتهاء عملية ارادة النصر الثانية ستشهد اعادة انتشار للقطعات وتعزيزات امنية لمنع تسلل الارهابيين او تواجدهم في تلك المناطق.وقال رسول في تصريح لـ /المعلومة/، ان “عملية ارادة النصر الثانية شرعت بها قطعات كبيرة ومن عدة محاور […]

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