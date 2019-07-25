التعليم العالي تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018_2019

2019/07/25 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، موعد امتحانات الـــدور الـثـانـي لـلـعـام الــدراســي 2018 –2019 فـي الـكـلـيـات والمـعـاهـد الحكومية والاهلية ببغداد والمحافظات.وقالت الوزارة بتصريح صحفي، انه "تم تحديد الثاني من شهر ايلول المقبل، موعدا لـبـدء امـتـحـانـات الـــدور الـثـانـي فــي جميع جامعات البلاد الحكومية والاهلية وضمن الــدراســتــين الـصـبـاحـيـة والمـسـائـيـة لـلـعـام الــدراســي 2018 -2019".

واضــافت، ان "أكملت جميع الاستعدادات من اجل اجـراء الامتحانات، موضحا ان الاجـراءات تمثلت في توفير التيار الكهربائي للقاعات الامتحانية بالتنسيق مع مديريات التوزيع المختصة فـي وزارة الكهرباء، عـلاوة على توفير مياه الشرب للطلبة، الى جانب قيام عـمـادات الكليات ورؤسـاء الاقـسـام بوضع أكثر مـن نـمـوذج للأسئلة الخاصة بالمادة الامتحانية، من اجل ان يقرر عميد الكلية بـالـتـنـسـيـق مـع اسـتـاذ المــادة اخـتـيـار احـد النماذج صبيحة يوم الامتحان، بما يضمن عدم تسرب الاسئلة قبل موعد الامتحان".

واشـــار الــى، ان "الــــوزارة اتـخـذت سلسلة من الاجراءات خلال العام الدراسي 2018 -2019 والتي اكد انها تهدف الى الارتـقـاء بـواقـع التعليم فـي الـبـلاد، مشيرا الى ان ابرز تلك الاجراءات هي اعادة الطلبة المرقنة قيودهم الى مقاعد الدراسة بالنسبة للمنخرطين فـي الــدراســات الاولـيـة ضمن مرحلة الدبلوم والبكالوريوس، فضلا عن الـدراسـات العليا الاخـرى وهـي الماجستير والدكتوراه على قناة النفقة الخاصة".



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