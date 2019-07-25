شرطة الديوانية تنقذ طفل يبلغ عمره 3 سنوات تعرض للتعنيف الجسدي على يد زوجة ابيه واولادها الثلاثة

2019/07/25 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارتداول نشطاء على صفحات المواقع الاجتماعي صور طفل لم يتجاوز عامه الثالث من سكنة قضاء الشامية في الديوانية وتظهر على جسده آثار التعذيب، مما استدعى القوات الامنية الاستجابة الى نداء الناشطين، حسبما اعلنت قيادة شرطة المحافظة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان لها، انه " بناء على ما نشر في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد الأطفال إلى التعنيف الجسدي، تابع قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات الموضوع بعد أن وجه مدير قسم شرطة الأسرة والطفل العقيد سعدي داخل نعيم بالتوجه إلى محل سكن الطفل المعنف في قضاء الشامية بالتعاون مع مركز الشرطة في القضاء بامرة العميد حسين المعموري مدير قسم شرطة الشامية والتوصل لمحل سكناه الطفل البالغ من العمر ٣ سنوات الذي تبين تعرضه إلى التعنيف الجسدي من قبل زوجة والده واولادها الثلاثة".

واضاف، انه "تم عرض الطفل على أحد اللجان الطبية من أجل معاينة الحالة والحصول على التقرير الطبي المناسب، فيما أمر قاضي التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".



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