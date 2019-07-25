خطة لمواجهة الجفاف في استراليا

2019/07/25 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة الاسترالية خطة لدعم المزارعين ب (3,9 ) مليار استرالي بشكل عاجل لمواجهة الجفاف المسمتمر في اغلب الولايات الاسترالية خصوص في ولايات نيو ساوث ويلز وكوينزلاند بالذات التي تعاني منذ فتره طويله بسبب قله الامطار .

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