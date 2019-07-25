اليوم.. منتخب رماية المعاقين يستهل مشاركته في بطولة العالم

2019/07/25 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستهل منتخب العراق لرماية المعاقين اليوم الخميس مشاركته في فعاليات اليوم الاول من بطولة العالم التي تحتضنها مدينة اوسجيك الكرواتية بمشاركة 48 دولة والمؤهلة لبارالمبياد طوكيو 2020.

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