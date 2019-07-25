التربية النيابية: بغداد ستبنى فيها 160 مدرسة جديدة ضمن خطة 2019

2019/07/25 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..اكدت لجنة التربية النيابية، الخميس، ان بغداد ستشهد بناء 160 مدرسة في مختلف مناطقها، من اجل فك الاختناق في بعض المدارس، لافتا الى ان المدارس في العاصمة ستبنى خلال الايام المقبلة في حين ستعمل وزارة التربية على ترميم بعضها.وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “محافظة بغداد ستبني […]

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