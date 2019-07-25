وزير خارجية الكيان الإسرائيلي يوجه رسالة للشعب العراقي

2019/07/25 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الخارجية التابعة للاحتلال الإسرائيلي رسالة وصفتها بالعاجلة إلى الشعب العراقي، بمناسبة مرور عام كامل على تدشين صفحة “إسرائيل باللهجة العراقية”.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، موجها حديثه إلى الشعب العراقي، إنه تجمعنا أمور عديدة، ونتمنى أن تتنامى العلاقات بما يخدم الشعبين على حد سواء”.وتابع كاتس في تغريدة على الحساب الرسمي لصفحة …

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