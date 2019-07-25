2019/07/25 | 09:08

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بغداد:سومر نيوز

ائتلاف المالكي يتهم وزير المالية بالتصرف بطريقة قومية والعمل لكردستان وليس للعراق

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