مليار دولار عائدات برشلونة في الموسم..

2019/07/25 | 09:08

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بغداد :سومر نيوز

للموسم الثامن على التوالي، ينجح برشلونة الإسباني في تحقيق أرباح مالية بيد أن مشكلة واحدة تتعلق بالأربا...

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