2019/07/25 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة سامسونغ، عملاق صناعة الإلكترونيات الكوري الجنوبي، الخميس، عن الانتهاء من إجراء تحسينات على هاتفها الذكي القابل للطي، وحددت موعد إطلاقه في الأسواق.وقالت سامسونغ إن النسخة المحسنة من “غالاكسي فولد” ستكون جاهزة للإطلاق في “أسواق محددة” ابتداء من سبتمبر المقبل، مشيرة إلى إنها أجرت عددا من التحسينات على تصميم الهاتف، بما في ذلك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سامسونغ تصلح عيوب غالاكسي القابل للطي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سامسونغ تصلح عيوب غالاكسي القابل للطي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سامسونغ تصلح عيوب غالاكسي القابل للطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).