قيادي في حزب العمال الكوردستاني يثني على منفذي هجوم اربيل

2019/07/25 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اشاد القيادي في حزب العمال الكوردستاني، باهوز أردال، بمنفذي الهجوم المسلح الذي استهدف مطعما وسط مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

ونقلت وسائل اعلام تابعة للحزب عن أردال قوله "احيي اي شخص قام بذلك العمل"، في اشارة الى الهجوم الذي وقع يوم 17 من شهر تموز الجاري و اسفر عن مقتل نائب القنصل التركي العام في اربيل واثنين من مواطني اقليم كوردستان.

وهذا اول تصريح رسمي يصدر عن حزب العمال الكوردستاني ازاء ذلك الهجوم رغم نفي الحزب سابقا صلته به.

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