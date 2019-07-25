2019/07/25 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة الزوراء : قبل 3 أيام ارسلنا كتاب تأكيد حول مشاركتنا في البطولة العربية لغاية الان لم نستلم اي كتاب من الاتحاد العربي او الاتحاد العراقي بخصوص المشاركة

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