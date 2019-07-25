2019/07/25 | 09:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: النقل تواصل جهودها لافتتاح خط نهري دولي بين العراق وإيران.
الدورات الصيفية في بغداد تستمر ضمن توجيهات مكتب المرجع اليعقوبي دام ظله.
فريق علمي يكشف خطر جديد يهدد مرضى السكري.
مجلس المحافظة: عودة الملوحة والتلوث إلى مياه شط العرب.
مجلس …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانوراما اليوم 24 – 7 – 2019) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الدورات الصيفية في بغداد تستمر ضمن توجيهات مكتب المرجع اليعقوبي دام ظله.
فريق علمي يكشف خطر جديد يهدد مرضى السكري.
مجلس المحافظة: عودة الملوحة والتلوث إلى مياه شط العرب.
مجلس …
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 24 – 7 – 2019 النعيم نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانوراما اليوم 24 – 7 – 2019) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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