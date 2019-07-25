2019/07/25 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: النقل تواصل جهودها لافتتاح خط نهري دولي بين العراق وإيران.الدورات الصيفية في بغداد تستمر ضمن توجيهات مكتب المرجع اليعقوبي دام ظله.فريق علمي يكشف خطر جديد يهدد مرضى السكري.مجلس المحافظة: عودة الملوحة والتلوث إلى مياه شط العرب.مجلس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 24 – 7 – 2019 النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانوراما اليوم 24 – 7 – 2019) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بانوراما اليوم 24 – 7 – 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).