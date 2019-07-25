القبض على شخص بحوزته 21 كغم من مادة الكرستال المخدرةفي البصرة

2019/07/25 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الأمنية القبض على شخص بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة جنوبي محافظة البصرة .وقال مصدر أمني ” إن قوة مشتركة من قسم مكافحة المخدرات في الشرطة بالتعاون مع شرطة قضاء ابي الخصيب ، ألقت القبض على المتهم وضبطت بحوزته 21 كغم من مادة الكرستال المخدرة ، والتي تعد أكبر كمية تم ضبطها خلال الفترة […]

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