2019/07/25 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد النوبة القلبية حالة صحية خطيرة تتطلب علاجا فوريا، وغالبا ما تكون قاتلة أو تؤدي إلى حالات طبية أخرى شديدة الخطورة.وفيما يلي 5 طرق يمكن اتباعها للحد من مخاطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة: – تناول الطماطم يمكن للطماطم (البندورة) تحسين صحة القلب لأنها غنية بالليكوبين، وفقا لأخصائية التغذية راشيل لينك.ويتميز الليكوبين بخصائص مضادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 5 طرق تحميك من خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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