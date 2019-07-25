وزير العمل يوجِّه بإعادة تأهيل البناية القديمة للحماية الاجتماعية في ميسان

2019/07/25 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارَ وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان، امس الاربعاء، البناية القديمة لدائرة الحماية الاجتماعية في محافظة ميسان على هامش جولتهِ التفقدية للمحافظة.ووجَّه وزير العمل دائرة المشاريع والإعمار بتفقد البناية واعداد دراسة شاملة لترميمها واعادة تأهيلها والنظر في امكانية بناء اجزاء اضافية وتخصيصها لذوي الإعاقة لاستيعاب الاعداد الكبيرة من المراجعين وتهيئة مكان لائق لاستقبالهم […]

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